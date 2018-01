Sverige taber sag om udvisning af mulig terrorist

Sverige ville udvise en marokkaner, som landets sikkerhedspoliti, Säpo, anser for at være en trussel mod landets sikkerhed.

Men det afviser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg tirsdag, da manden risikerer at blive udsat for tortur i Marokko.

Afgørelsen har stor betydning, vurderer mandens advokat, Thomas Olsson.

- Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol underkender hele den svenske proces om særlig kontrol med udlændinge, siger han til TT.

Manden har haft opholdstilladelse og levet i Sverige siden 2005. Men i 2016 slog Säpo alarm.

Man vurderede, at manden udgjorde en sikkerhedsrisiko og anmodede om, at han blev udvist.

Hans opholdstilladelse blev trukket tilbage, og migrationsmyndighederne besluttede, at han skulle udvises fra Sverige.

Men marokkaneren gik til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i håb om at få medhold. Og det fik han.

Han argumenterede for, at han ville risikere at blive tortureret, hvis han blev udvist til Marokko.

Menneskeretsdomstolen vurderer, at det ikke kan udelukkes, at manden vil blive udsat for tortur eller umenneskelig behandling i landet.

Det vil derfor være en overtrædelse af artikel 3 i menneskerettighedskonventionen, der handler om beskyttelse mod tortur.

Sverige havde argumenteret for, at situationen i Marokko er forbedret de seneste år.

Det var domstolen på sin vis enig i, påpeger Bassah Khalaf, adjunkt. og forsker i EU og menneskerettigheder ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

- De bider mærke i, at Marokko stadig slår hårdt ned på sager, der omfatter terrorisme.

- Det er derfor, manden ikke kan udvises. Netop personer, der er involverede i sager om statens sikkerhed som eksempelvis terror, oplever meget hårde straffe, når de vender tilbage til Marokko, siger hun.

Her peger Khalaf på en verserende sag i Danmark. Det handler om den terrordømte dansk-marokkaner Said Mansour, der er dømt til udvisning.

Udenrigsministeriet har tidligere været i kontakt med Marokko omkring udvisning af Mansour, der også er kendt som "Boghandleren fra Brønshøj".

- Her har vi en lignende sag. Den svenske sag vil højst sandsynligt få betydning, når der skal foretages en udvisningsafgørelse.

- Umiddelbart kan jeg se klare elementer, der overlapper, siger hun.