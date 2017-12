Dronning Elizabeth vil slå Ringo Starr og Barry Gibb til riddere

En Beatle og en Bee Gee er blandt de berømte borgere, der næste år vil modtage ridderskab af Storbritanniens monark.

Kabinettet offentliggør to gange om året en liste over de personer, der vil blive hædret for deres tjeneste, service eller tapperhed. Det sker i juni og lige før nytår.

Nytårslisten, der blev offentliggjort fredag aften, afslører, at The Beatles-trommeslager Ringo Starr og Barry Gibb fra Bee Gees begge bliver slået til riddere i 2018.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

77-årige Ringo Starr, hvis rigtige navn er Richard Starkey, er den anden Beatle, der bliver tildelt ridderskab. Det sker 21 år efter Paul McCartney.

Med ridderskabet slutter Ringo Starr sig til et fornemt selskab, der består af blandt andre Mick Jagger, Elton John og Van Morrison.

Den 71-årige disco-pioner Barry Gibb, der startede Bee Gees sammen med sine brødre Robin og Maurice, siger, at han er "dybt beæret, ydmyg og meget stolt".

- Dette er et øjeblik i livet, der er værdsat, og som aldrig vil blive glemt, siger Gibb.

- En stor del af æren skal mine brødre have. Denne ære er lige så meget deres, som den er min, siger han ifølge det britiske nyhedsbureau Press Association.

Tvillingebrødrene Robin og Maurice Gibb døde i henholdsvis 2012 og 2003.

Flere end 1100 mennesker blev hædret i 2017. Listen, der omfatter politikere, akademikere, journalister, forfattere og atleter, er udarbejdet af den britiske regering og godkendt af dronning Elizabeth II.

Næste år vil også børnebogsforfatteren Michael Morpurgo og den tidligere leder af De Liberale Demokrater Nick Clegg, der kæmpede hårdt for at holde Storbritannien i EU, blive tildelt ridderskab af den britiske monark.