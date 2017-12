15-årig dreng fængslet for at stikke sin ekskæreste ihjel

Den lille tyske by Kandel i delstaten Rheinland-Pfalz blev onsdag eftermiddag rystet af et drab.

En blot 15-årig pige befandt sig i en materialisthandel, da en ligeledes 15-årig dreng ifølge politiet stak hende med en kniv, så hun blev dødeligt såret.

Drengen var pigens ekskæreste, som allerede tidligere på måneden var blevet politianmeldt af hendes forældre pga. trusler mod pigen. De to stødte tilsyneladende tilfældigt på hinanden i en materialisthandel, hvor vidner fortæller til tyske medier, at de kom op at skændes.

Politiets teori er fremmedhad: Tysk borgmester frygtede for sit liv efter knivangreb

Drengen skal derefter have taget en køkkenkniv frem og stukket ekskæresten. Han blev umiddelbart efter tilbageholdt af vidner på stedet. Pigen døde af sine skader på hospitalet. den 15-årige er sigtet for drab, men nægter sig skyldig.

Han kom til Tyskland som uledsaget flygtning fra Afghanistan i 2016 og boede på et bosted med tre andre unge i Neustadt på gerningstidspunktet.