Canada: Indien kan have forbindelse til drab på canadisk borger

- Derfor har vi i dag udvist en højtstående indisk diplomat fra Canada, siger hun uden at sætte navn på diplomaten.

Indien reagerer tirsdag på den canadiske regerings beslutning, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge regeringen i New Delhi er beskyldningerne ”absurde” og ”motiverede”. Det oplyser landets udenrigsminister i en udtalelse.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har sagt, at han rejste emnet, da han i sidste uge mødtes med Indiens premierminister, Narendra Modi, under G20-topmødet. Her ønskede Trudeau at komme til bunds i sagen.