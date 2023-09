Temaet var økonomisk vækst. Eller som det formuleres i overskriften for det 43. Asean-topmøde, afviklet i denne uge i Jakarta: »Asean har betydning: et epicenter for vækst.«

Det går da også rigtig godt på den front. Tal, kurver og grafer beretter om Asean som tidens mest fremgangsrige globale region. De udenlandske investeringer vælter ind, og bruttonationalprodukterne er om ikke brandvarme, som dengang tigerøkonomierne buldrede af sted, så af en størrelse som Europa og Amerika kun kan drømme om i disse år.