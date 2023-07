Valgvinder i Thailand får nej til ny afstemning om premierminister

Han ville have været nødt til at have flertal i landets to parlamentariske kamre, hvor militæret og kongens trofaste folk har en uforholdsmæssig stor indflydelse.

Men Pita reagerer optimistisk og trodsigt på parlamentets afvisning.

- Thailand er ikke det samme efter 14. maj. Vi er kommet halvvejs siden folkets sejr, og der er endnu en halvdel, som skal tilbagelægges, siger han smilende i parlamentet.

Tidligere på dagen fik Pita frataget sit mandat i parlamentet.

Kritikere har i længere tid hævdet, at Limjaroenrat slet ikke var egnet til at stille op til parlamentsvalget 14. maj i år, fordi han havde en større ejerandel i et medieselskab.

Politikeren har siden erkendt, at han ejede dele af selskabet iTV, men siger, at han har skilt sig af med sine cirka 42.000 aktier i det og afviser pure, at det skulle have indflydelse på hans egnethed.