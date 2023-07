Thailandsk premierministerkandidat er landet i retligt uføre

Han lignede en oplagt kandidat til at blive landets næste premierminister, men har altså endnu ikke sikret sig opbakning i Thailands noget usædvanlige parlament. Her vælges det ene kammer, Repræsentanternes Hus, vælges af folket. Det andet kammer, Senatet, udpeges af landets militær.

Senatet har 249 medlemmer, og Repræsentanternes Hus har 500.

Derfor er det ikke tilstrækkeligt blot at have et flertal bag sig i Repræsentanternes Hus.

Det kræver et flertal, der er så stort, at det er nok til at overvælde et eventuelt enstemmigt senat. Opgaven gøres ikke nemmere af, at Gå Fremad er udtalte modstandere af militærets indflydelse i Thailand.

Den seneste afstemning, om hvem der skal have posten som premierminister i Thailand blev holdt 13. juli. Her var Pita Limjaroenrat 51 stemmer fra at kunne blive premierminister

Den næste skal efter planen holdes onsdag. Om det fortsat kommer til at ske, er endnu uklart.