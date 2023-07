Japan leder efter overlevende i rekordstore mængder regn

Forskere mener, at klimaforandringerne øger risikoen for, at regnskyllene kan blive endnu større i fremtiden, fordi en varmere atmosfære kan bære på mere vand.

I Saga-præfekturet, der ligger på den sydvestlige ø Kyushu, har ansatte fra militæret måttet grave gennem våd jord og murbrokker, efter at et jordskred begravede flere huse. Mange landsbyer i Japans provinser ligger for fødderne af bjergsider, og jordskred udgør derfor en betydelig risiko i landet.

I 2021 førte store regnmasser til et jordskred i byen Atami, der endte med at koste 27 mennesker livet. Tre år forinden - i 2018 - kostede den årlige regnsæson flere end 200 mennesker livet i det vestlige Japan.

Tirsdag står solen højt på himlen i det meste af Japan. Meteorologer har dog advaret om, at uvejret langtfra er overstået, og der kan stadig være enorme regnskyl på vej i landet.