Omkring 50 ambulancer blev i første omgang sendt til stedet.

Men antallet af kvæstede var så stort, at der også blev indsat et større antal busser for at fragte de tilskadekomne til et hospital, meddeler delstatsregeringen.

Ifølge delstatsleder Pradeep Jena er der sendt over 200 ambulancer og 180 læger til ulykkesstedet.

Ulykken skete fredag ved 19.20-tiden lokal tid.

Tidligt lørdag morgen viser videooptagelser fra Reuters politibetjente, der flytter lig dækket i hvide klæder væk fra skinnerne.

Samtidig oplyses det, at den indiske hær er blevet indsat for at hjælpe med evakueringen og behandlingen af de kvæstede.