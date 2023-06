Den 39-årige singaporeaner Shrinivas Sainis Dattatraya kom aldrig ned.

Han var en af de rekordmange bjergbestigere, som betalte for drømmen om at bestige verdens højeste bjerg med deres liv. På de to senest kendte fotos af ham står han omgivet af farvede flag på toppen iført orange overlevelsesdragt, solbriller og iltmaske – og liggende i sneen omgivet af tre sherpaer. Han menes at være styrtet ned på den tibetanske side af bjerget og bliver næppe nogensinde fundet.