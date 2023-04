Taliban ser strid om kvinders job som internt anliggende

Taliban-styrets beslutning om at forbyde afghanske kvinder at arbejde i FN og ngo’er er et ”internt anliggende” for Afghanistan.

Det meddeler Taliban fredag.

Dagen inden havde alle 15 medlemslande i FN’s Sikkerhedsråd stemt for en resolution, der siger, at Talibans forbud mod at lade kvinder arbejde i FN og ngo’er i Afghanistan ”undergraver menneskerettighederne og humanitære principper”.