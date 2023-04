Spændingerne stiger i Taiwanstrædet efter ny udmelding fra Kina

»Ved at annoncere de her inspektioner, signalerer kineserne over for både amerikanerne og taiwanerne, at de vil kunne iværksætte tiltag, som kan påvirke den internationale skibstrafik gennem en af dets hovedfærdselsårer,« forsætter Bøje Forsby, som tilføjer, at kineserne for et år siden meddelte, at de heller ikke anser Taiwanstrædet som værende internationalt farvand, men derimod kinesisk.

Bør afvise kineserne

Taiwans transport- og havneministerium kritiserer i en udtalelse den kinesiske udmelding og understreger, at det har meddelt relevante rederier, at de bør afvise alle inspektionsanmodninger fra kineserne og øjeblikkeligt underrette Taiwans kystvagt.

»Hvis fastlandet (Kina, red.) insisterer på at udføre ensidede handlinger, lægger det hindringer for normale udvekslinger mellem de to sider. Vi vil være tvunget til at træffe tilsvarende foranstaltninger,« skriver ministeriet ifølge Reuters.

Den udmelding til trods, mener Bøje Forsby, at der skal meget til, før den tilspidsede situation kan eskalere til en væbnet konflikt, da »det jo trods alt heller ikke er i kinesernes interesse«, påpeger han.

Han henviser også til, at både den franske præsident, Emmanuel Macron, og Europa-Kommissionens præsident, Ursula von der Leyen, i øjeblikket er i Kina på diplomatiske besøg.

»Jeg tror bestemt ikke, kineserne kommer til at foretage sig noget, som eskalerer situationen ud af kontrol. Men de sender et vigtigt signal om, at de har mange strenge at spille på, og at de i stigende grad vil stramme grebet om Taiwan bl.a. ved at udøve kontrol over Taiwanstrædet. Og at den proces vil fortsætte, hvis Vesten ikke respekterer Kinas røde linjer i forhold til Taiwan,« siger han.