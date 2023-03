Jordskælv har dræbt børn i Pakistan og sendt indbyggere på flugt

De fleste dødsfald er forårsaget af kollapsede huse, oplyses det.

I Afghanistan meldes der også om flere kvæstede.

Natten til onsdag lokal tid begynder meldinger om ødelæggelser gradvist at sive ind fra fjerntliggende områder. Men først til daggry vil det være muligt at få et mere præcist billede af omfanget af skaderne.

Jordskælvet havde en beregnet størrelse på 6,5 og ramte omkring klokken 22.00 lokal tid tirsdag. Mange mennesker blev sendt på flugt fra deres hjem i frygt for, at huse og bygninger skulle kollapse.