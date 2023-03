Nordkorea har affyret to missiler fra ubåd

Nordkorea affyrede søndag to missiler fra en ubåd.

Det rapporterer det statslige, nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Ifølge KCNA bevægede de to missiler sig 1500 kilometer gennem vandet, før de ramte et mål under vandoverfladen.

Affyringen skete ifølge statsmediet for at teste Nordkoreas angrebsevne under vandet.