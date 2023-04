Hvert femte menneske på planeten Jorden under 25 år lever nu i Indien. Et opsigtsvækkende tal, der er nået gradvist gennem de seneste årtier, og som følges op af talrige andre lige så bemærkelsesværdige tal fra statistikkerne.

For eksempel at næsten halvdelen af Indiens befolkning (47 pct.) i dag er under 25 år. At en fjerdedel af befolkningen er under 15 år. At Indien med 23 mio. nye babyer i 2022 langt overgår alle andre nationer i verden. Det svarer nogenlunde til, at der fødes lige så mange børn årligt som den samlede befolkning i Danmark, Norge og Sverige.