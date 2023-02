Kinesisk topdiplomat efter møde i Moskva: Fred skal opretholdes

Ifølge en udtalelse fra det kinesiske udenrigsministerium blev der på mødet drøftet globalt lederskab.

De to parter diskuterede også situationen i Ukraine, lyder det i udtalelsen, der dog ikke uddyber, hvad der konkret blev talt om.

Det er også planlagt, at den kinesiske diplomat skal mødes med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov. En talsperson for den russiske regering vil heller ikke udelukke et møde mellem Wang og den russiske præsident, Vladimir Putin.

Talsperson Dmitry Peskov siger, at ”der er meget at tale om” for de to.