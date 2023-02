Presset japansk leder har fyret ansat efter homofobisk udtalelse

Den japanske premierminister, Fumio Kishida, har lørdag fyret en af sine tætte allierede, efter at personen offentligt udtalte sig homofobisk.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er en ansat ved navn Masayoshi Arai, der er blevet afskediget. Det sker, efter at han til lokale medier sagde, at han ikke ville have lyst til at bo ved siden af homoseksuelle, biseksuelle eller par bestående af transpersoner.