Redningshold opgiver at finde overlevende efter flystyrt i Nepal

Lokale indbyggere bliver citeret for at sige, at flyets pilot øjensynligt styrede mod kløften ved Seti-floden for dermed at undgå, at styrtet skete i et beboet område med et marked.

Nyhedsbureauet Reuters viste billeder fra nedstyrtningsstedet, hvor en tyk sort røgsøjle steg op.

En embedsmand siger, at flyet var lettet fra Nepals hovedstad, Kathmandu.

Blandt personerne på flyet var 57 nepalesere, 5 indere, 4 russere, 2 sydkoreanere og 1 passager fra henholdsvis Argentina, Irland, Australien og Frankrig.

Mandag lyder det fra det asiatiske nyhedsbureau ANI, at flyets sorte boks, der indeholder flydata og optagelser af piloternes samtaler, er fundet.