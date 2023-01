12 år efter Fukushima-katastrofen siger Japan igen ja tak til atomkraft.

Tsunamien efter jordskælvet ud for den japanske østkyst i 2011 ødelagde atomkraftværket Fukushima Daiichi og fik Japan til at ændre politik. Fra at være en af verdens førende atomkraftnationer med programmer for yderligere ekspansion gennemførte Japan en total nedlukning med ambition om at udfase atomkraft som fremtidig energikilde.