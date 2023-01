Med arrestationen og varetægtsfængslingen af hans tidligere spionchef og sikkerhedsrådgiver går Sydkoreas forhenværende præsident Moon Jae-in et usikkert 2023 i møde.

Magtskiftet sidste sommer bragte en præsident til magten, Yoon Suk-yeol, som ikke har samme ambitioner om at føre solskinspolitik over for regimet i nord som Moon. Og netop forholdene til arvefjenden på den anden side af den demilitariserede zone er baggrunden for et retsligt opgør med Moons sikkerhedsapparat.