FN's Sikkerhedsråd fordømmer afghansk forbud over for kvinder

Erklæringen er vedtaget med konsensus af de 15 lande i Sikkerhedsrådet.

Her hedder det, at forbuddet mod, at kvinder kan møde op på universiteter og gymnasier, ”repræsenterer en stigende udhuling af respekten for menneskerettigheder og fundamentale friheder”.

Lørdag meddelte Taliban, at det nu ikke længere er tilladt for kvinder at arbejde for uafhængige organisationer, såkaldte ngo’s. Det gælder både afghanske og internationale organisationer.

Tidligere har Taliban også lukket for skolegang for piger fra 7. klasse og opefter. De har forbudt kvinder at varetage de fleste typer job. Og der er indført strenge regler for, hvilket tøj de skal bære.