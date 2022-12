Siden har tusinder af rohingyaer igangsat en farlig rejse fra Bangladesh og Myanmar i et forsøg på at nå Malaysia og Indonesien.

I sidste uge sagde Noor Habi, en beboer i en flygtningelejr i Bangladesh, ifølge Reuters, at hendes 23-årige datter var ombord og havde talt med sin søster via walkie-talkie.

I en lydoptagelse fra opkaldet siger hun, at de er ”i fare”.

- Der er ingen mad og vand med os, og der er ingen til at redde os fra denne synkende båd, siger hun ifølge AFP.

Hvilke omstændigheder eller problemer, der har ført til, at båden har drevet rundt i flere uger, fremgår ikke af artiklen.

I august vurderede FN, at det fortsat var for farligt for rohingyaerne at rejse tilbage til Myanmar.