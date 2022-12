FN og ngo'er holder krisemøde om Talibans kvindeforbud

Repræsentanter fra FN og flere humanitære organisationer mødes søndag i Afghanistans hovedstad, Kabul, for at diskutere meldingen fra Taliban-styret om, at det ikke længere vil være tilladt for kvinder at arbejde for lokale og internationale ngo’er.

Ifølge flere nødhjælpsarbejdere, som nyhedsbureauet AFP har talt med, vil man på mødet blandt andet overveje, om alt nødhjælpsarbejde skal indstilles som reaktion på styrets forbud.