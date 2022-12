FN-diplomat opfordrer til at genåbne ambassader i Afghanistan

Talibans overtagelse af magten fik en lang række lande, heriblandt Danmark, til at lukke ambassader og nægte at anerkende bevægelsen som Afghanistans retmæssige regering.

En genåbning af ambassaderne behøves dog ikke betyde en anerkendelse af Taliban som den legitime afghanske regering, siger Potzel.

- At genåbne ambassader behøves ikke at gå hånd i hånd med at anerkende Taliban-regimet, siger han.

Vestlige lande, hævder han, har en interesse i at stabilisere Afghanistan for at undgå, at Islamisk Stat vokser yderligere. Desuden skal det hjælpe den vestlige verden med at slå ned på fremstilling af narkotika i Afghanistan, som er verdens største producent af opium.