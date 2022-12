Ni sovende campister har mistet livet i jordskred i Malaysia

Det vurderes, at skreddet er sket fra en højde på omkring 30 meter over lejrpladsen, og at det dækker et område på omkring 0,4 hektar. Det siger Norazam Khamis, der er direktør i brandtjenesten.

Det er i den malaysiske delstat Selangor, at skreddet er sket. Delstaten er landets mest velstillede.

Der har før været jordskred i staten, og det er ofte rydning af skov og landskabsetablering, der har været årsagen.

Det er regnsæson i regionen i øjeblikket, men der er ikke blevet registreret voldsom regn eller jordskælv i regionen natten til fredag.

For omkring et år siden blev omkring 21.000 personer fordrevet på grund af oversvømmelser fra skybrud i syv af Malaysias 13 delstater.