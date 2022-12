Det mest kendte navn tilhører ikke den unge brigade. Det er den tidligere milliardær Jimmy Lai, som via sit mediekonglomerat drev et af bevægelsens vigtigst talerør, dagbladet Apple Daily. Bladhuset og mediekoncernen er for længst blevet lukket, og mindst seks af de ledende medarbejdere fra redaktører til finansfolk stillet for retten.