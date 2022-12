Et lille buddhistisk tempel i den nordlige thailandske region Phetchabun står lige nu tomt efter en særdeles iøjnefaldende sag. Her er alle templets fire munke, heriblandt templets leder, nemlig blevet testet positiv for det hårde euforiserende stof metamfetamin. Det skriver BBC.

Munkene, som ellers anses som hellige mænd og nyder høj status i det thailandske samfund, fik mandag foretaget en urinprøve, hvoraf alle altså påviste det kraftige stof, der formentlig bedst er kendt som crystal meth eller bare meth. Alle fire munke indrømmede misbruget og flere af dem fortalte, at de var mangeårige stofmisbrugere.