143 milliarder skal lukke kulkraftværker og gøre Indonesien grøn

- Indonesien forpligter sig til at omstille vores energisektor til en grøn økonomi og bæredygtig udvikling, siger Indonesiens præsident, Joko Widodo, i en udtalelse.

- Dette partnerskab vil medføre værdifuld erfaring for det globale samfund, og det vil kunne kopieres af andre lande for at opnå vores fælles klimamål, siger han videre.

Parterne forventer, at planen vil forhindre 300 millioner ton drivhusgasser frem til 2030 og en reduktion på over to milliarder ton frem mod 2060.

Indonesien er i disse dage vært for G20-topmødet. Her mødes repræsentanter for 19 af verdens førende industriøkonomier samt EU.