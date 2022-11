På en dag, da Ukraine og modsætningerne mellem de forskellige fronter igen blev trukket skarpt op, var det en møderække på sidelinjen af G20-topmødet i Bali, der trak den store opmærksomhed.

Efter stort set at have været lukket inde i Kina i næsten tre år under covid-epidemien er Kinas præsident, Xi Jinping, trådt ind på verdensscenen for fuldt blus. Mandagens tre timer lange topmøde med USA’s præsident, Joe Biden, er generelt blevet positivt modtaget, og på førstedagen af G20-mødet på Bali fortsatte Xi Jinping charmeoffensiven over for en række af de nationer, som han ikke har været i direkte kontakt med i årevis.