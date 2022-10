For første gang i næsten et kvart århundrede er det ikke et medlem af Nehru-Gandhi-dynastiet, der står i spidsen for Kongrespartiet i Indien.

Men valget af en ny partiformand for Indiens store, gamle frihedsparti kan næppe kaldes en fornyelse. Afløseren for Sonia Gandhi er en 80-årig karrierepolitiker fra delstaten Karnataka.