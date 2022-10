Den kinesiske regerings nummer to sendes tidligt på pension

Foruden Li er også 67-årige Wang Yang udelukket fra listen. Han er formand for et politisk rådgivningsorgan og normalt et centralt medlem af politbureauets stående komité. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De to andre, der er udelukket fra listen, er 72-årige Li Zhanshu og 68-årige Han Zheng. Deres afgang var ventet, skriver Reuters.

I løbet af afslutningen på Kommunistpartiets kongres vakte det også opsigt, da den tidligere præsident Hu Jintao blev ført ud fra afslutningsceremonien.

Ifølge journalister fra nyhedsbureauet AFP så den 79-årige Hu skrøbelig ud, og han virkede modvilligt til at forlade sin plads på forreste række.

Ved kongressen blev det desuden vedtaget, at partiets leder, Xi Jinping, skal fortsætte som partileder. Han har haft lederposten siden 2012.