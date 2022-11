Da Tetsuya Yamagami under afhøringerne bagefter fortalte, hvorfor han få dage før sommerens overhusvalg trak et hjemmelavet skydevåben op af sin taske og for rullende kameraer myrdede Japans tidligere premierminister Shinzo Abe, lød hans begrundelse som tankespind fra en lettere sindsforvirret konspirationsteoretiker.