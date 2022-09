Tusindvis af japanere søger ly for farlig tyfon

Evakueringsanbefalingerne beder folk om at søge ly i bygninger, der kan modstå ekstremt vejr.

Det er dog ikke påtvunget at forlade sit hjem. Ved tidligere tilfælde af ekstremt vejr har de japanske myndigheder haft svært ved at overtale indbyggere til at søge tilflugt hurtigt nok.

Lige nu er det sæson for tyfoner i Japan, og landet rammes normalt af flere hvert år. Det er heller ikke unormalt at landet oplever kraftige regnmængder, der fører til jordskred.

I 2019 mistede mere end 100 personer livet, da tyfonen Hagibis stormede ind over Japan.

Året før det kostede en anden tyfon 14 mennesker livet. Mere end 200 mennesker døde i 2018 i forbindelse med jordskred efter massive mængder regn.