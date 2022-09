Over 1100 personer har mistet livet. Blandt dem er knap 400 børn.

Ifølge FN er omkring 15 procent af landets befolkning - 33 millioner ud af 220 millioner - berørt.

Ud af de 33 millioner er omkring 16 millioner børn, vurderer Unicef.

FN-børneorganisationen skriver i en pressemeddelelse, at over tre millioner børn har behov for humanitær hjælp.

De er i risiko for enten at få vandbårne sygdomme, at drukne eller blive fejlernærede på grund af oversvømmelserne.

- Når katastrofer rammer, er børn altid blandt de mest sårbare.

- Disse oversvømmelser har allerede fået ødelæggende følger for børn og familier, og situationen kan blive endnu værre, udtaler Unicefs repræsentant i Pakistan, Abdullah Fadil.