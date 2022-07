Japanerne går til valg i kølvandet på Shinzo Abe-drab

Den nuværende premierminister, Fumio Kishida, var overvældet af følelser, da han bekræftede Abes død:

- Undskyld mig. Jeg har ingen ord, sagde premierministeren, som kalder drabet en ”utilgivelig” og ”barbarisk” handling”.

I kølvandet på drabet har politiet skruet op for sikkerheden under politiske forsamlinger op til valgdagen. Da Kishida lørdag besøgte et kampagnested sydvest for Tokyo, var der blevet installeret sikkerhedsudstyr som blandt andet en metaldetektor, hvilket er højst usædvanligt i Japan.

De japanske valgsteder åbnede klokken 07.00 lokal tid. De lukker klokken 20.00. Det svarer til søndag klokken 13.00 dansk tid.