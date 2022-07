I skyggen af mordet på Shinzo Abe i fredags og to dage før bisættelsen af den tidligere premierminister bakkede de japanske vælgere massivt op om regeringspartiet LDP og premierminister Fumio Kishida ved søndagens overhusvalg

Kishida stod i forvejen til et godt valg, og med en solid valgsejr i ryggen har han nu fået et styrket mandat til en øget militarisering af Japan. Både gennem en markant forøgelse af Japans forsvarsbudget og muligheden for at gennemføre den forfatningsændring, der giver japansk militær mulighed for at operere uden for landets grænser og med fornyet styrke i koalitionen med USA.