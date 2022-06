Kinas præsident på sjældent besøg i Hongkong

Der var et massivt opbud af politi og sikkerhedsfolk på stationen, hvor myndighederne brutalt har nedkæmpet en prodemokratisk bevægelse og sikret sig kontrol over området.

Den afgående Hongkong-leder, Carrie Lam, og hendes mand var med i folkemængden, som modtog Xi.

Myndighederne i Hongkong demonstrerede tidligere på måneden, at de har situationen under kontrol. Det skete på 33-års-dagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads i Beijing. Et stort opbud af politi var sat ind for at forhindre den mindste markering af årsdagen, hvor der traditionelt mødes mange for at mindes dem, der blev dræbt eller kvæstet på Tiananmen-pladsen.