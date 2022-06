Ferdinand Marcos Jr. indsat som Filippinernes præsident

I Filippinerne er Ferdinand Marcos Jr. blevet indsat som ny præsident ved en ceremoni i Manila. Han efterfølger den omstridte Rodrigo Duterte, som er blevet kritiseret internationalt for en hensynsløs krig mod narkotika, som har kostet mange uskyldige livet.

Indsættelsen af Marcos er et overraskende comeback for et af ørigets mest omstridte politiske dynastier. Den 64-årige Marcos er søn af den tidligere mangeårige autoritære leder Ferdinand Marcos, som var ved magten fra 1965 og frem til 1986, hvor han blev væltet ved et folkeligt oprør.