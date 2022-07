Xi Jinping valgte et utraditionelt transportmiddel, da han for første gang siden coronaudbruddet i januar 2020 forlod det kinesiske fastland for at kaste glans over indsættelsen af den tidligere politichef John Lee som Hongkongs nye leder med titel af administrerende direktør.

Den kinesiske præsident har afsat to dage til besøget, der kulminerer fredag med John Lees officielle edsaflæggelse som Carrie Lams afløser for de kommende fem år.