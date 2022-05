Alle 22 ofre for flystyrt i Nepal er fundet

Kort efter, at flyet var lettet, mistede kontroltårnet kontakten med flyet.

Mandag blev vraget af flyet fundet spredt ud over et bjergområde i 4420 meters højde.

Ti af de omkomne blev fløjet fra stedet med helikopter, men redningsmandskab havde problemer med at bjærge flere af de øvrige omkomne, fordi ulykken var sket i et svært fremkommeligt bjergområde.

Dårligt vejr forsinkede også indsatsen.

Det er endnu uklart, hvad der fik flyet til at styrte ned. Men en talsmand for lufthavnen i Pokhara siger, at flyet ikke brød i brand i luften.