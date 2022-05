Vrag af savnet nepalesisk fly fundet - mindst 14 er døde

Få timer efter fundet af flyet oplyste nepalesiske myndigheder, at man har fundet ligene af 14 personer, der var om bord på flyet.

- 14 lig er blevet fundet indtil videre. Eftersøgningen efter de resterende fortsætter. Vejret er meget dårligt, men vi har været i stand til at sende et hold til nedstyrtningsstedet, siger en talsperson for de nepalesiske luftfartsmyndigheder.

Ifølge nyhedsbureauet dpa blev flyet fundet i distriktet Mustang i Nepal.

Der var fire indere, to tyskere og 16 nepalesere om bord på flyet.