I seks dage var FN’s menneskerettighedskommissær, Michelle Bachelet, på diplomatisk besøg i Kina i sidste uge.

Det var første gang i 17 år, at en menneskerettighedskommissær satte sine ben i landet, der beskyldes for at folkedrab og gennemgående krænkelser af minoritetsgruppers rettigheder.

Men Bachelet fik kun italesat en flig af Kinas problemer, og hun formåede ikke at forholde sig kritisk til kineserne, men købte i stedet den kinesiske fortælling.