12 kvinder har mistet livet i guldmine i Indonesien

Det tog reddere flere timer at evakuere ligene af de 12 kvinder, fordi de lå i et to meter dybt hul, der var dækket af mudder.

Ligene af samtlige 12 kvinder er reddet ud og er nu i deres familiers varetægt.

I distriktet Mandailang Natal er der en del forladte miner, men ikke megen kontrol med minedrift.

Desuden er ulykker i miner hyppige i Indonesien på grund af jordskred, der især forekommer i monsunsæsonen i løbet af sommermånederne.

Sidste år døde seks minearbejdere, da en ulovlig mine kollapsede i Parigi Moutong på øen Sulawesi.

I 2020 døde 11 minearbejdere i Sumatra. Det skete som følge af et jordskred, der kom blev udløst efter kraftig regn.