Hongkong-leder stopper til sommer - nummer to menes at stå klar

64-årige Lam har haft en lang karriere i Hongkongs regeringsapparat. Hun blev i 2017 den første kvindelige leder i Hongkong.

Da hun mandag meddelte, at hun stopper, sagde hun, at den kinesiske regering for over et år siden blev informeret om beslutningen, og at Kina ”forstår og respekterer” hendes valg.