Japan anbefaler hpv-vaccine efter ni års usikkerhed

Efter ni års tvivl begynder japanske myndigheder at anbefale kvinder at blive vaccineret med HPV-vaccinen, som skal beskytte mod livmoderhalskræft.

Knap et årti med misinformation og manglende politisk handlekraft har gjort, at Japan har holdt sig tilbage med at anbefale vaccinen, som ellers er blåstemplet som sikker og effektiv af talrige studier.