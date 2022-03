Jordskælv giver strømsvigt i over 700.000 hjem i Tokyo

Et kraftigt jordskælv har onsdag ramt ved Japans nordøstlige kyst og ført til store strømsvigt og en advarsel om tsunami.

Det oplyser Japans Meteorologiske Institut.

Jordskælvet, der har en beregnet styrke på 7,3, har blandt andet ramt ved området omkring Fukushima. Det var her, at et atomkraftværk i 2011 blev ramt af et jordskælv og den efterfølgende tsunami.