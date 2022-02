Everests højest beliggende gletsjer svinder hastigt ind

Det viser et nyt studie, som universitetet i amerikanske Maine har stået i spidsen for. Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Den højeste beliggende gletsjer på Mount Everest er de seneste knap tre årtier smeltet i et opsigtsvækkende tempo på grund af klimaforandringer.

Ved hjælp af kulstof 14-datering har man fundet frem til, at gletsjerens yderste lag af is er omkring 2000 år gammelt.

Det indikerer, at den smelter omkring 80 gange hurtigere, end det tog for gletsjeren at blive dannet, lyder det i studiet.

Tempoet betyder, at South Col ”formentlig forsvinder inden for få årtier”, siger Paul Mayewski, der er chefforsker på studiet, til National Geographic.

- Det er en ret opsigtsvækkende udvikling, tilføjer han.

Andre undersøgelser har tidligere vist, at gletsjere i Himalaya-bjergkæden smelter med stigende hastighed. Det betyder blandt andet, at der er blevet dannet hundredvis af floder i Himalayas dalområder.