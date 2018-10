Fra en til to måner: Kinesisk rumfirma vil bygge kunstig måne

I den kinesiske storby Chengdu er natten for mørk, og månen for svag. Gadebelysningen er derfor ikke kraftig nok til at overdøve mørket og skal have hjælp, mener et kinesisk rumfirma. Svaret er en kunstig måne.

Planen er, at en lysende satellit skal sendes op over Chengdu i det sydvestlige Kina og komplementere månen om natten i 2020.

Ifølge Wu Chunfeng, formand for Chengdu Rumvidenskab og Teknologi Mikroelektronisksystem Research Institut, skal satelitten på den måde fungere som ”en kunstig måne” og løse problemet med manglende nattebelysning i storbyen.

Det oplyste han under en national innovations- og entreprenørbegivenhed den 10. oktober, oplyser den engelske udgave af Peoples Daily.

Den kunstige måne skulle kunne lyse otte gange kraftigere end den rigtige måne. Den vil dermed kunne trumfe og erstatte den nuværende gadebelysning.

Det vil med satellitten være muligt at belyse et område med en diameter på 10 til 80 kilometer, mens den præcise rækkevidde kan blive kontrolleret indenfor omkring 12 meter.

Rapport: Nasa kigger efter rumvæsener de forkerte steder

Ideen kommer fra en fransk kunstner, som forestillede sig at hænge en halskæde lavet af spejle over jorden, således at spejlene kunne reflektere solstrålerne gennem gaderne i Paris året rundt.

Arbejdet med at udvikle satellitten til den kunstige måne begyndte for flere år siden, og nu skulle teknologien endelig være klar, har Wu Chunfeng udtalt.

Der er dog udtrykt bekymring om, hvorvidt satellittens lys reflekteret fra rummet kan påvirke dyrs daglige rutine og muligheden for astronomiske observationer.

Ifølge en forskningsartikel i det internationale tidsskrift Nature har en øget lysmængde en betydelig indflydelse på nogle dyrearter. Lyset desorienterer f.eks. trækfugle og skildpadder, mens det forsvindende mørke forstyrrer fårekyllinger, møl og flagermus. De færre mørke timer skulle endda øge overførslen af sygdomme blandt fugle.

Trods bekymring afviser Kang Weimin, direktør for Optik og Rumskolen Harbin Institute of Technology, at den kunstige månes lys skulle påvirke dyrelivet i Chengdu. Satelittens måneskær skulle nemlig minde om lyset ved skumringstid og dermed ikke påvirke dyrenes rutiner.