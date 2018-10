Redningsarbejdere bjærger ni lig fra bjerg i Nepal

Det lykkedes søndag redningsarbejdere at bjærge ligene af fem sydkoreanske bjergbestigere og deres fire nepalesiske guider.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Alle ni omkom under en voldsom snestorm, der fredag aften ramte deres lejr ved det nepalesiske bjerg Gurja Himal. Det er ifølge nyhedsbureauet AFP en af de værste bjergbestigningsulykker i Nepal de seneste år.

Lørdag morgen landede en redningshelikopter i nærheden af bjergbestigernes lejr, men på grund af vejret var det på det tidspunkt umuligt at bjærge nogen af ligene.

Piloten Siddartha Gurung fortalte, at forholdene var "for isede til at fortsætte eftersøgningen". Og ifølge politiet lå "selv de døde kroppe spredt".

Det er ikke angivet, hvor bjergbestigerne og guiderne opholdt sig på det knap 7200 meter høje bjerg, da ulykken skete.

Ifølge Wangchu Sherpa fra firmaet Trekking Camp Nepal, der arrangerede turen, slog de alarm, efter at de ikke havde hørt fra holdet i næsten 24 timer.

Lokale myndigheder har ikke oplyst identiteten på de forskellige gruppemedlemmer, men ifølge lokale medier er den sydkoreanske bjergbestiger Kim Chang-ho blandt de døde.

I 2013 slog han en verdensrekord ved at blive den hurtigste person til at nå toppen af de 14 højeste bjerge i verden uden brug af ekstra ilt, skriver AFP.

Liget af en af de fire nepalesiske guider er blevet fløjet tilbage til den landsby, han kom fra.