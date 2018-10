Kraftig tyfon nærmer sig Japan og sårer mindst otte

International

»Asylbusser i Afrika«: DF kritiserer Støjbergs dansk-østrigske migrantvision Med et visionspapir vil Danmark og Østrig bane vejen for ny EU-migrationspolitik, der skal afholde flygtninge og migranter fra at søge mod EU. Men udspillet kan tiltrække migranter, lyder kritikken fra regeringens støtteparti.

EU i samarbejde med verdens største frilufts-fængsel: Her slipper ikke en eneste migrant igennem Enorme investeringer i militært isenkram har sat Egypten i stand til helt at lukke af for illegale migranter på havet. Trods kritik fra menneskerettighedsorganisationer er EU begejstret over udsigten til en stærk partner mod migranterne.

De havde lovet at holde op, men: Frygt for bøder får Tyskland til at blive ved at sælge våben for milliarder til krigsførende lande I marts besluttede den tyske regering, at det skulle være slut. Men våbeneksporten til bl.a. Saudi-Arabien fortsætter ufortrødent.